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Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции на материковый Китай

Председатель администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект об экстрадиции в Китай, который вызвал трехмесячные массовые протесты и столкновения с полицией в городе, передает South China Morning Post.

Об отзыве законопроекта она объявила в ходе обращения к жителям Гонконга по телевидению. «События последних двух месяцев потрясли и опечалили жителей Гонконга», — сказала Лэм. «Мы все очень переживаем за Гонконг, наш дом. Мы все надеемся найти выход из нынешнего тупика», — добавила она.

Как пишет издание, власти Гонконга также намерены провести независимое исследование социальных проблем местного населения.

С начала июня в Гонконге проходят протестные акции, причиной которых стали поправки в закон об экстрадиции на материковый Китай. Первая многотысячная акция протеста прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышло около 2 млн жителей Гонконга. С тех пор акции проходят регулярно. Чтобы усмирить демонстрантов полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.

Изменения в закон об экстрадиции предполагали выдачу из Гонконга на материковый Китай подозреваемых в нарушении законов или находящихся в розыске. Жители Гонконга опасаются, что Пекин с помощью законопроекта сможет влиять на судебную систему страны. Впоследствии требования протестующих были расширены. Гонконгцы стали настаивать на введении прямых выборов главы мегаполиса и проведении расследования жестких действий полиции при разгоне протестных акций.

Теги: Гонконг, акция протеста, Китай
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