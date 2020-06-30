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Политика ,  
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Москва заявила о невозможности продажи турецких C-400 CША без ее согласия

Ранее сенаторы из США предложили внести в оборонный бюджет страны положение о выкупе российских С-400 у Турции
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Serbian Presidential Press Service / AP)

Турция не может без разрешения России продать другому государству поставленные ей зенитно-ракетные комплексы С-400, заявила РБК официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

«Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — пояснила Воробьева.

Ранее сенатор США Джон Тьюн предложил внести в оборонный бюджет США на 2020/21 финансовый год поправку, которая позволит приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет. При этом Турция должна обязаться не покупать или каким-либо образом получать военную технику, которую США сочтут несовместимой с военной техникой НАТО.

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Политика
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС


По мнению издания Defense News, Тьюн таким образом попытался выйти из тупика по вопросу совместного с Турцией производства истребителей F-35.

По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, отношения США и Турции осложняет в основном вопрос о С-400. «С-400 — огромная проблема. Это исключительно сложный вопрос, поскольку он касается крупнейших инвестиций в оборону Соединенных Штатов и их союзников со времен Второй мировой войны — истребителя F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого самолета», — заявил Джеффри.

«В остальном мы довольно хорошо ладим с Турцией по большинству вопросов, включая Ливию, НАТО, Черноморский регион, Сирию и Ирак», — добавил дипломат.

В США назвали покупку С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
Политика
Российский самолет с&nbsp;компонентами&nbsp;ЗРК С-400 в Анкаре

Осенью 2019 года Москва завершила поставки С-400 в Турцию в рамках контракта на $2,5 млрд. В начале марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что ЗРК С-400, приобретенные у России, будут введены в эксплуатацию в апреле. На тот момент турецкие военные проходили обучение по использованию комплексов.

Однако 30 апреля Эрдоган признал, что развертывание российских С-400 было временно приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Турецкое руководство также неоднократно заявляло, что заинтересовано в приобретении американских систем ПВО Patriot. В марте помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США не будут поставлять Турции ЗРК Patriot, пока она не вернет в Россию С-400.

Авторы: Владислав Гордеев, Инна Сидоркова
Теги: С-400, Турция, США
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