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Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot

США не будут поставлять Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot, пока она не вернет в Россию комплексы С-400. Об этом заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, передает MBS News.

«Позиция министра (обороны США Марка Эспера) была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года — РБК.). Она заключается в том, что Турция получит батареи Patriot, только когда вернет С-400», — заявил Хоффман на брифинге.

Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400. По его словам, теперь Вашингтон лишь просит не вводить комплексы в эксплуатацию. 6 марта Эрдоган отметил, что С-400 будут развернуты в Турции в апреле. При этом турецкий лидер отметил, что Анкара готова купить у Вашингтона комплексы Patriot, если США готовы их поставлять.

Москва начала поставки С-400 в Турцию летом 2019 года в рамках контракта на $2,5 млрд. Вашинтон выразил недовольство этой сделкой и приостановил процедуру поставки в Турцию истребителей F-35. В ноябре 2019 года Госдепартамент США посоветовал Анкаре избавиться от С-400. Только после этого Вашингтон готов был возобновить переговоры по вопросам военных поставок.

Теги: Пентагон, США, Турция, С-400
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