Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.

При этом Турция не должна покупать или каким-то образом получать военную технику, которую США сочтут несовместимой с военной техникой НАТО.

Как пишет издание Defense News, таким образом Тьюн попытался выйти из тупика по вопросу совместного с Турцией производства истребителей F-35.

При этом, в том же документе, сенатор Джим Риш от себя и сенатора Роберта Менендеса предложил другую поправку, предусматривающую санкции за покупку Турцией С-400 у России. Меры должны быть введены по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Как следует из текста поправки, не позднее чем через 30 дней после вступления в силу оборонного бюджета, президент должен ввести не менее чем пять санкций против лиц, участвующих в покупке.

Теперь предложенные сенаторами поправки должны пройти обсуждение в палате представителей. Как пишет Defense News, нет никакой гарантии что какая-либо из этих поправок (или обе) войдет в оборонный бюджет США.