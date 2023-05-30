Блинкен анонсировал новые ограничения против России

Госсекретарь Блинкен: в среду США объявят о новых ограничениях против России

США 31 мая объявят о новых ограничениях, направленных на противодействие «российской дезинформации» в Сети, сообщил Блинкен. Среди новых мер — ужесточение контроля за экспортом технологий, используемых для беспилотников

Энтони Блинкен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В среду, 31 мая, западные страны объявят о новых мерах, направленных на противодействие «российской дезинформации» в Сети, а также на ужесточение контроля за экспортом технологий для производства беспилотников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

31 мая состоится заседание Совета по торговле и технологиям США и ЕС. Также 31 мая и 1 июня пройдет неофициальная встреча глав МИД стран НАТО.

«Завтра мы объявим о новых мерах, направленных на <...> противодействие российской дезинформации с целью защитить правозащитников в интернете», — сказал Блинкен.

Меры по ужесточению контроля за экспортом направлены на технологии, которые применяются для производства иранских беспилотников, которые, как утверждает госсекретарь США, используются в конфликте на Украине.

«Мы также обсудим наши совместные усилия по борьбе с экономическим принуждением и нерыночной экономической политикой и практикой», — добавил он.

В Киеве считают, что Иран оказывает России военную поддержку и поставляет ей оружие для использования в боевых действиях на Украине. Об этом же заявляют страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

Москва и Тегеран неоднократно отвергали сообщения и заявления о поставках России иранских беспилотников и говорили об отсутствии доказательств. «Как водится, все в стиле highly likely («весьма вероятно»). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — говорил министр иностранных дел Сергей Лавров об обвинениях Запада в декабре 2022 года.

В ноябре 2022 года власти Ирана признали, что поставили России ограниченное количество беспилотников, но сделали это еще до начала военных действий.

Западные страны ввели санкции против иранских производителей беспилотников. Ограничения против Тегерана ввела и Украина, в черный список попали высокопоставленные военнослужащие.