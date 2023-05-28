Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Зеленский внес в Раду законопроект о секторальных санкциях против Ирана на 50 лет

Санкции подразумевают запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения, на инвестиции и передачу технологий. Украина считает, что Иран оказывает России военную поддержку; Москва и Тегеран это отрицают

Фото: Rouzbeh Fouladi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает ввести секторальные санкции против Ирана сроком на 50 лет.

Документ, датированный 27 мая, предполагает следующие меры:

запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения;

ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров;

предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;

запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности;

запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;

приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

Ответственными за реализацию мер предлагается назначить кабмин Украины, Службу внешней разведки, СБУ и Нацбанк.

Эти предложения в апреле подготовило правительство Украины и передало их Совету национальной безопасности и обороны. Предполагается, что санкции вступят в силу после принятия решения СНБО, введения его в действие президентом и утверждения постановлением Верховной рады.

В Киеве считают, что Иран оказывает России военную поддержку и поставляет ей оружие для использования в боевых действиях на Украине. Об этом же заявляют страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Москва и Тегеран неоднократно отвергали сообщения и заявления о поставках России иранских беспилотников и говорили об отсутствии доказательств. В ноябре 2022 года власти Ирана признали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военных действий и в небольшом количестве.

Западные государства ввели санкции против иранских производителей беспилотников. Ограничения против Тегерана приняла и Украина, в черный список попали высокопоставленные военнослужащие.