Иран обвинил Украину в отсутствии доказательств поставок дронов России
Украина до сих пор не предоставила доказательств использования российской армией иранских беспилотников, заявил в интервью CNN глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]», — заявил он.
Журналистка предъявила министру фотографии сбитых на Украине дронов и полученных из открытых источников фотографий беспилотников иранского производства, настаивая на том, что они очень похожи.
Абдоллахиян сообщил, что иранские эксперты видели эти снимки и изучили их. По мнению экспертов, «эти фотографии никак не связаны с Ираном».
Глава МИД сказал также, что в Иране в течение длительного времени ждут, когда Украина предоставит документы, но Киев постоянно откладывает представление доказательств.
Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.
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