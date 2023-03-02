Иран обвинил Украину в отсутствии доказательств поставок дронов России

Украина до сих пор не предоставила Тегерану доказательства того, что так были сбиты ударные беспилотники иранского производства, заявил глава МИД Ирана. По его словам, Тегеран давно ждет, когда ему представят «настоящие документы»

Фото: Iranian Army Office / Global Look Press

Украина до сих пор не предоставила доказательств использования российской армией иранских беспилотников, заявил в интервью CNN глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]», — заявил он.

Журналистка предъявила министру фотографии сбитых на Украине дронов и полученных из открытых источников фотографий беспилотников иранского производства, настаивая на том, что они очень похожи.

Абдоллахиян сообщил, что иранские эксперты видели эти снимки и изучили их. По мнению экспертов, «эти фотографии никак не связаны с Ираном».

Глава МИД сказал также, что в Иране в течение длительного времени ждут, когда Украина предоставит документы, но Киев постоянно откладывает представление доказательств.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.

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