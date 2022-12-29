Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России иранских дронов

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Западные страны не представили доказательств поставок беспилотников из Ирана России, заявил в интервью «РИА Новости» глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских «беспилотников» в Россию. Как водится, все в стиле highly likely [«весьма вероятно»]. Фактов привести не могут, да и не пытаются», — сказал Лавров.

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