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Рекордное за 30 лет число россиян переехали в Финляндию в 2022 году

В Финляндию в 2022 году иммигрировали рекордные 6 тыс. россиян
Согласно статистике финских властей, в страну в прошлом году прибыли 6 тыс. россиян, в то время как последние 30 лет их число не превышало 3,1 тыс. ежегодно
Фото: Ilari Nackel / Shutterstock
Фото: Ilari Nackel / Shutterstock

В прошлом году больше всего иммигрантов — 6003 — в Финляндию прибыли из России, свидетельствуют данные финского статистического ведомства. Там назвали этот показатель рекордным по меньшей мере за 30 лет.

В статистической службе указали, что в первые годы после распада СССР (1992–1995-й) из России в Финляндию ежегодно переезжали 1,7–2,6 тыс. человек, а после этого и вплоть до 2021 года число российских иммигрантов не превышало 3,1 тыс. в год (так, в 2021-м их было 2724). В 1991 году со всей территории Советского Союза в Финляндию уехали 5515 человек.

На втором месте по числу иммигрантов за прошедший год оказалась Швеция (2599 человек), далее расположились Индия (2420), Эстония (2387), Филиппины (2251), Украина (1533) и Турция (1503). Всего в Финляндию в прошлом году иммигрировали почти 50 тыс. человек.

В прошлом году, по данным Росстата, с января до сентября из России выехало 419 тыс. человек (за аналогичный предшествующий период этот показатель составил 202 тыс.). А согласно данным ФСБ, за период с июля по сентябрь почти 70% всех выездов (9,7 млн) россиян за границу пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в концепции миграционной политики на 2019–2025 годы. В новой версии документа появился пункт, что власти должны создать привлекательные финансовые, социальные «и иные механизмы сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения» страны.

Теги
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