В Совфеде предложили запретить иски от недружественных правообладателей

Сенаторы также предложили определить орган власти, который установит порядок «таможенной очистки» произведений и приведения их «к требованиям российского законодательства»

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В Совете Федерации предложили ввести мораторий на иски от правообладателей из недружественных стран, сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет о законопроекте, который подготовили глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын. Ранее сообщалось, что этот законопроект разрешит до 2025 года прокат иностранного кино без лицензии.

В версии поправок, с которой ознакомился «Коммерсантъ», также предлагается запретить правообладателям и организациям по коллективному управлению правами (ОКУП) из недружественных стран обращаться в российские суды вплоть до тех пор, пока правительство не подготовит некие «подзаконные акты». Подлинность документа изданию подтвердил Кутепов.

Правительство также определит орган власти, который установит порядок «таможенной очистки» произведений и приведения их «к требованиям российского законодательства», говорится в законопроекте.

Отчисления за использование контента предлагается переводить на специальный счет. Система рублевых спецсчетов, на которых хранятся отчисления в адрес «недружественных» правообладателей, действует в России с мая 2022 года. Отчисления, которые будут не востребованы правообладателями или ОКУП в течение трех лет, сенаторы предложили переводить в бюджет.

В марте 2022 года после начала спецоперации России на Украине крупнейшие западные киностудии объявили о том, что не будут выпускать в российский прокат новые фильмы. Такое решение, в частности, приняли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Universal и Paramount. В итоге крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки по итогам 2022 года, а их выручка упала в примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом.

В Совфеде ожидают, что предложенные в законопроекте меры позволят кинотеатрам «выйти на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости». Пока же параллельный импорт не решает проблему с отказом правообладателей показывать киноленты в России, так как фильмы не являются товаром, отметили сенаторы.