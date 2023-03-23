Онлайн-кинотеатры потеряли за год половину голливудского контента

Российские видеосервисы потеряли до половины контента крупнейших западных киностудий, подсчитали в TelecomDaily. Но сами платформы утверждают, что уход Голливуда прошел «бесшовно» и аудиторию привлекают их собственные проекты

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Количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий — так называемых компаний-мейджоров — в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в 1,5–2 раза. Соответствующие подсчеты по просьбе РБК провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Как считали Агентство TelecomDaily проанализировало доступные на 16 марта 2022 и 2023 годов библиотеки фильмов и сериалов на платформах «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), «Иви» (независим от крупных холдингов), Wink («Ростелеком»), Okko (ранее принадлежал «Сберу»), Kion (МТС) и Premier («Газпром-Медиа»). Для каждой платформы были подсчитаны общее число тайтлов (то есть названий проектов), количество тайтлов российского и иностранного производства, а также отдельно — студий-мейджоров, а именно Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal.

Наибольшее падение объема голливудского контента зафиксировано у «Кинопоиска». За год количество единиц контента от студий-мейджоров у этого стриминга сократилось в два раза: с почти 2 тыс. до чуть менее 1 тыс. Чуть менее половины таких фильмов и сериалов также потерял Wink: если в марте 2022 года на этой платформе было 2,3 тыс. мейджорских проектов, то к аналогичному месяцу 2023-го их осталось порядка 1,2 тыс. Меньше всего из изученных TelecomDaily платформ уход западных киностудий сказался на Okko: количество голливудского контента за год сократилось примерно на треть — почти с 3 тыс. до чуть менее 2 тыс.

За год в библиотеках российских онлайн-кинотеатров изменилось и общее количество доступных пользователям фильмов и сериалов. Наибольшее сокращение — 47% — у платформы «Иви». Но это стало результатом не столько ухода западных студий, сколько новой стратегии сервиса: так, еще в октябре прошлого года замгендиректора «Иви» по контенту Иван Гринин рассказывал РБК, что компания сменила курс «с количества фильмов и сериалов на качество». В результате за лето 2022 года «Иви» самостоятельно сократил каталог «более чем на 5,5 тыс. тайтлов» (всего их было около 16 тыс.). Объем всего зарубежного кино (не только мейджорского) у «Иви», по данным TelecomDaily, сократился на 41%. Однако его доля в общем количестве доступных подписчикам проектов выросла с 67,5 до 75,1%.

У сервиса Kion общее количество проектов сократилось на 40%, с 12,3 тыс. до 7,4 тыс., при этом количество иностранных проектов уменьшилось на 36%, с 7,8 тыс. до 5 тыс. У Okko динамика выражена не столь явно: вся библиотека сервиса сократилась всего на 13% (с 17,9 тыс. до 15,6 тыс.), а библиотека иностранного контента — на 21% (с 12 тыс. до 9,5 тыс.).

«Кинопоиску» и Wink, несмотря на сокращение иностранного контента на 7 и 13% соответственно, в целом удалось увеличить свои библиотеки на 8 и 4% соответственно. А единственным из всех изученных онлайн-кинотеатров, у кого стало больше и зарубежных тайтлов, и вырос каталог в целом, стал Premier: количество иностранных фильмов и сериалов выросло на 13%, а вся библиотека — на 11%.

Каких фильмов лишились российские стриминги и почему В начале марта 2022 года на фоне специальной военной операции России на Украине пять крупнейших мировых кинокомпаний объявили об отмене в России ближайших премьер. Речь идет о киностудиях Disney (снимала франшизы «Пираты Карибского моря», кинокомиксы Marvel и др.), Warner Bros. («Гарри Поттер», кинокомиксы DC), Sony Pictures («Человек-паук», «Ангелы Чарли», «Охотники за привидениями»), Paramount («Крик», «Титаник», «Крестный отец») и Universal («Мир Юрского периода», «Форсаж», «Мумия»). Позднее стало известно, что новинки этих студий не появятся и на российских видеосервисах. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать и старые проекты иностранного производства из-за отказа мейджоров продлевать контракты. В числе первых пропали сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска». С 1 февраля 2023 года стали недоступны кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». После 28 февраля почти все платформы лишились проектов Disney и ее дочерних студий: пропали «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», кинокомиксы Marvel и мультфильмы Pixar. Однако пока этот контент еще доступен на Okko. Опрошенные РБК онлайн-кинотеатры не стали раскрывать, входили ли фильмы студий-мейджоров в перечень наиболее популярных проектов среди их зрителей до начала спецоперации и какие из них пользовались наибольшим вниманием аудитории.

Что говорят о ситуации участники рынка

За последние 20 лет россияне привыкли к фильмам и сериалам крупных голливудских студий, и новый контент из Южной Кореи, Китая и Индии, которым площадки пытаются количественно заместить западные проекты, пока не может конкурировать с Голливудом, считает глава TelecomDaily Денис Кусков. «С другой стороны, в общем количестве часов, которое зрители тратят на просмотр кино и сериалов, доля мейджорского контента составляет порядка 10%, — отмечает Кусков. — И кинотеатры, которые вовремя сделали ставку на собственный контент, особенно от ухода этих компаний не пострадали».

Именно рост производства собственного контента обеспечил положительную динамику платформы Premier, объясняет заместитель гендиректора сервиса Макар Кожухов. «Возможно, отказ нескольких мейджоров от работы с отечественными онлайн-кинотеатрами и подтолкнул россиян к просмотру оригинального контента, но решающую роль сыграл рост качества проектов: они стали способны самостоятельно привлекать и удерживать внимание зрителей», — считает Кожухов. Представитель Premier также призывает не ассоциировать западное кино только с проектами мейджоров. «Мы продолжаем сотрудничество с независимыми студиями по всему миру, включая США», — отмечает он.

Уход ряда зарубежных студий с рынка и изменение состава каталога «не имели прямого влияния на темпы роста» сервиса Kion именно потому, что еще при запуске компания обозначила основой своей стратегии «производство и ритмичность выпуска оригинального контента», говорит гендиректор «МТС Медиа» Алексей Иванов. Он напоминает, что в 2022 году выручка платформы, по подсчетам TelecomDaily, показала рост год к году на 65,7%.

Решение мейджоров «оставить без своего контента российских зрителей» для видеосервиса Wink никаких «катастрофических последствий не имело», утверждает директор платформы Антон Володькин. «По нашим оценкам, тот контент, который изъяли западные правообладатели, занимал в просмотрах нашего видеосервиса в совокупности около 10%», — объясняет глава Wink. Среди «ушедших» проектов были в основном фильмы, а основную продолжительность просмотров обеспечивают сериалы, хронометраж которых гораздо выше — этот показатель за год даже вырос, отмечает Володькин. «Прирост продолжительности просмотров за 2022 год составил 67%, то есть мы c лихвой перекрыли ушедший контент», — резюмирует он.

У Okko лидерами просмотров и раньше были сериалы собственного производства, а благодаря тому, что мейджорский контент уходил постепенно, сервису удалось «сделать замещение студийных фильмов и сериалов максимально бесшовным», отметили в пресс-службе этой платформы. Но представитель Okko отмечает, что сервис продолжает лицензировать все доступные западные фильмы, «если видит в них потенциал». «Кинопоиск», по словам его представителя, тоже продолжает работать с доступными в России «большими зарубежными релизами» и пополняет библиотеку такими проектами, как «Операция Фортуна» Гая Ричи, а также новыми сезонами «Супермена» и «Флеша». В «Иви», в свою очередь, обратили внимание, что ведущие международные стриминговые сервисы предлагают гораздо меньший объем контента, чем российские, «что не мешает им занимать лидерские позиции в мире».