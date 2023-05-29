Сенаторы предложили разрешить прокат иностранного кино без лицензии

Сенаторы предложили на 2023-2024 годы приостановить действие положений, не позволяющих показывать кино без лицензии от правообладателя. Это будет касаться тех лент, которые показывают за рубежом, но в Россию продавать не стали

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В России до 2025 году могут приостановить положения гражданского кодекса о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их фильмов на территории России. Соответствующий законопроект разработали и направят премьеру Михаилу Мишустину глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын пишет ТАСС.

Они обосновали свою инициативу тем, что параллельный импорт не решает проблему с отказом правообладателей показывать киноленты в России, так как фильмы не являются товаром. Приостановка положений ГК коснется произведений зарубежных физлиц и юрлиц, которые являются резидентами стран и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, а также отказавшихся продавать российским компаниям права на показ, «при условии введения таких произведений в оборот за пределами» России.

«Указанные меры позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости. При этом необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество сохранятся», — считает Кутепов.

От продолжения своей деятельности в России отказались ранее крупнейшие кинокомпании западных стран Warner Bros., Disney, Sony, Paramount, Universal Pictures и др. Это привело к резкому падению совокупных сборов кинопроката на 42% год к году.

Сенаторы в начале года предлагали несколько инициатив, призванных позволить кинотеатрам сохранить заработок на фоне отказа западных правообладателей лицензировать контент для России. В частности, предлагалось закупать зарубежное кино через Белоруссию. «Там принят аналогичный закон тому, что мы предлагаем, и фактически легализован показ иностранных фильмов. Теоретически мы можем в Белоруссии покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной. Либо принять аналогичный закон», — поясняли в Совфеде.

Минкультуры тогда предложение отвергло из-за нарушения прав правообладателей. Там сочли нарушением исключительного права публичный показ и любую иную форму коммерциализации аудиовизуального произведения.

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — говорилось в ответе министерства.



