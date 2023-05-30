Собянин поручил специалистам устранить последствия атаки дронов на Москву

Здания получили незначительные повреждения, которые постараются оперативно устранить, а эвакуированные на Ленинском проспекте жильцы уже начали возвращаться домой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Экстренные службы изучили поврежденные беспилотниками здания и выяснили обстоятельства инцидента, эвакуированные жители начинают возвращаться домой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте. Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», — добавил глава города.

Атака дронов на Москву произошла утром. По данным Минобороны, всего беспилотников было восемь — пять из них сбили в Подмосковье, управление еще тремя удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, из-за чего дроны отклонились от курса. Пострадали три дома на юго-западе Москвы, жителей двух из них эвакуировали. Два человека обратились к медикам за помощью, но госпитализация не понадобилась.

Всего Минобороны сообщало о восьми сбитых и сведенных с курса дронах. Помимо Москвы беспилотники также упали в Подмосковье — в Истринском районе (поселок «Гринфилд»), Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино) и Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково), рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Власти попросили не публиковать и не комментировать работу российских систем ПВО.

Обломки и уцелевшие устройства направили на экспертизу. Беспилотники прошли кустарную доработку, на них разместили заряды небольшой мощности, рассказал источник РБК.

СК занялся расследованием инцидента, прокуратура напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации об атаке дронов.