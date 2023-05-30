Глава подмосковной Истры Витушева призвала не публиковать кадры работы ПВО в Подмосковье

Местные власти призвали не публиковать кадры работы ПВО в Подмосковье

Глава Истринского округа попросила жителей рассказывать властям о «небольших объектах в небе» и запускающих дроны людей. Ранее Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников

Татьяна Витушева (Фото: tatianavitusheva / Telegram)

Местным жителям нигде не следует публиковать и комментировать работу российских систем ПВО, заявила глава администрации городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она при этом попросила обращать внимание на запусков дронов с земли «небольшие объекты в небе», похожие на самолеты и вертолеты, но размером от 20 см до трех метров.

«Все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — добавила Витушева.

С просьбами не публиковать кадры работы ПВО регулярно обращаются власти Украины. Они поясняют, что такие записи могут раскрыть местонахождение систем обороны и раскрыть особенности работы.

Утром Москву атаковали дроны, получили повреждения несколько жилых домов. За медпомощью обратились два человека, им не потребовалась госпитализация, жителей нескольких домов на юго-западе столицы эвакуировали. Минобороны отчиталось, что сбиты или посажены средствами радиоэлектронной борьбы направленные в Москву восемь дронов.

По словам источников РБК, беспилотники доработали кустарно, разместив на них взрывчатые вещества небольшой мощности. Обломки и уцелевшие аппараты доставят на экспертизу. СК расследует инцидент.

По данным депутата Александра Хинштейна, в Истринском районе беспилотник упал в поселке Гринфилд. Аппараты также упали в других подмосковных районах: Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино), Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково).