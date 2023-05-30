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Атака беспилотников на Москву ,  
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СК начал расследование атак беспилотников в Москве

Следственный комитет начал расследование после атак беспилотников в Москве
Несколько беспилотников были сбиты ПВО, пострадавших нет, сообщил СК. По словам источников РБК, аппараты доработали кустарным образом и разместили на них заряды взрывчатки
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Следственный комитет начал расследование после атак беспилотников в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили, что «ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве». В нескольких зданиях есть «незначительные повреждения», добавили в СК. «По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в Следственном комитете.

СК начал расследование атак беспилотников в Москве
СК начал расследование атак беспилотников в Москве

При атаке на Москву были сбиты более десяти аппаратов, которые несли взрывчатку малой мощности, рассказали источники РБК. Минобороны сообщило, что в атаке участвовало восемь беспилотников.

По словам одного из собеседников РБК, беспилотники сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, по данным второго — еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы. Беспилотники и аппараты направили на экспертизу, пока ясно, что они были «кустарно доработаны». ФСБ и МВД занимаются поиском операторов и мест запуска БПЛА.

Пострадали дома по адресам: Ленинский проспект, 92, корп. 1 и ул. Профсоюзная, 98, корп. 6. «В нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», все экстренные службы находятся на местах происшествий, «на данный момент никто серьезно не пострадал». Жителей двух домов эвакуируют, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась.

Авторы
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов

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Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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