В Одессе и Кременчуге раздались взрывы

Сирены тревоги включили в нескольких регионах Украины, затем в Одессе и Кременчуге прогремели взрывы. Военные попросили местных жителей оставаться в убежищах и не снимать работу систем ПВО

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В Кременчуге Полтавской области и Одессе раздались взрывы, пишет телеканал ТСН. По данным «Суспільне Одеса», в 01:20 была объявлена воздушная тревога, через 23 минуты прозвучал взрыв.

Оперативное командование украинской армии «Юг» сообщает о работе ПВО в Одессе и попросило одесситов оставаться в укрытиях. «Не игнорируйте тревогу. Не снимайте работу нашей ПВО», — попросил в телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Местные власти также рассказали о работе ПВО в Киевской и Винницкой областях, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой области.

Регулярно воздушную тревогу на Украине стали включать с октября прошлого года. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.

