Жители московской многоэтажки рассказали о попадании беспилотника в дом

Жители многоэтажки в Новой Москве рассказали о попадании беспилотника в дом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Жители многоэтажного дома в Новой Москве рассказали телеканалу РБК о врезавшемся в их дом утром 30 мая беспилотнике.

По словам одной из женщин, «мощный, очень сильный» взрыв произошел около 4 часов утра. «Вскочили абсолютно все домашние. Было страшно», — говорит она. Женщина живет на 24-м этаже многоэтажки. Взрыв, по ее словам, был на 25-м. «Я думала, что окна у нас повылетают», — сказала она.

Еще одна жительница дома сообщила, что проснулась от «сильного взрыва». «Засигналили все машины», — рассказывает женщина.

«Грохот достаточно сильный раздался — я прошел, посмотрел по квартире: вроде все цело. Дальше лег спать. Потом охрана по домофону связалась, попросила выйти из квартиры — сказали, что в соседнюю квартиру залетел БПЛА. Потом в течение часа людей эвакуировали, спецслужбы приехали», — рассказал другой житель атакованного дома.

Еще одна женщина говорит, что взрывов не слышала, а проснулась от того, что звонили. «Просто уже выглянули в окно и увидели, что лежат остатки беспилотника», — говорит жительница.

Материал дополняется.