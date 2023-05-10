США не поставят Киеву дальнобойные ракеты вслед за Британией

Возможность того, что Лондон сможет отправить на Украину ракеты большей дальности, заставило Вашингтон «вздохнуть с облегчением», пишет Politico. США отказываются поставлять на Украину свои ракеты ATACMS

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Администрация президента США Джо Байдена не последует примеру Великобритании, объявившей о намерении закупить для Украины дальнобойные ракеты, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. Лондон собирается приобрести для Киева ракеты дальностью до 300 км — той же, что и у

американских ATACMS, которые Вашингтон отказывается передавать Киеву.

Тем не менее, по данным издания, возможность того, что Лондон сможет отправить на Украину ракеты большей дальности, заставило Вашингтон «вздохнуть с облегчением», говорят собеседники. В администрации надеются, что это позволит умерить критику.

При этом Соединенные Штаты продолжат поставлять украинским военным средства противовоздушной обороны, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

Киев не раз просил Вашингтон о поставке дальнобойного оружия, в том числе ATACMS, однако тот отказывал. Президент Украины Владимир Зеленский называл подобные ракеты «жизненно необходимыми». Politico писало, что в администрации Байдена не соглашаются отправлять ATACMS на Украину из-за опасений по поводу истощения своих запасов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны увеличивают поставки вооружений на Украину, чтобы переломить ход боевых действий, и используют украинцев как таран против России. Он пригрозил, что зона безопасности будет отодвигаться по мере отправки Киеву более дальнобойного оружия.