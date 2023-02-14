Politico узнало об отказе США поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

В администрации Байдена отказали Киеву в поставках ATACMS поскольку опасаются истощения собственных запасов, пишет Politico. Издание отмечает, что всего этих ракет было произведено около 4 тыс. штук

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Администрация президента США Джо Байдена объяснила украинским властям, что не может отправить им ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км из-за отсутствия излишек, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Киеву было сказано, что отправка этих вооружений привела бы к истощению американских арсеналов и подорвала бы боеготовность войск США в случае будущих конфликтов. По мимо этого, в администрации Байдена обеспокоены, что ВСУ могли начать наносить удары вглубь России, что могло бы привести к эксалации конфликта.

«В рамках любого пакета [военной помощи] мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», — заявил изданию представитель Пентагона. По его мнению, сегодня есть и другие способы предоставить Украине «возможности, которые ей нужны, чтобы наносить удары по целям».

ATACMS — это управляемые ракеты большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. ATACMS в том числе могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м. По данным Politico, всего их было выпущено около 4 тыс. штук.

После начала российской спецоперации украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой об ATACMS. В октябре 2022 года соответствующий запрос направляла Верховная рада. В декабре Зеленский, писало Politico, пытался добиться получения таких ракет в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом, но тот отказал.



В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев получит ATACMS в 2023 году, отметив, что это будет зависеть от ситуации на поле боя.

Россия после начала военной операции неоднократно осуждала и критиковала западные поставки оружия и военной техники Киеву. Глава МИДа Сергей Лавров указывал, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере накачивания Украины дальнобойным оружием.