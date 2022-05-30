WP назвала вариант поставок Украине американских систем залпового огня
Администрация США не исключает поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), однако передача ракет большой дальности не рассматривается, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«Cредства для нанесения ударов на большую дальность не рассматриваются», — сказал собеседник газеты. Таким образом, отмечает WP, Вашингтон все еще может передать Киеву пусковые установки M270 MLRS, но с ракетами меньшей дальности.
30 мая американский президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.
Киев ранее неоднократно просил у Соединенных Штатов и их союзников ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS. В середине мая источники Politico сообщили, что импульс с передачей ракетных систем Киеву «остыл», поскольку американские власти опасаются затягивания конфликта. Они считают, что Украина может применить полученные РСЗО для ударов по российской территории.
Однако в конце месяца CNN и The New York Times (NYT) писали, что Вашингтон намерен поставить Киеву РСЗО, представители Пентагона уже встретились с главой военной компании Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки. Системы должны войти в ближайший пакет помощи Украине, о котором объявят на этой неделе, указала NYT. Пентагон 27 мая заявил, что Украина и публично, и в частных беседах запрашивала РСЗО, однако решение еще не принято.
Посол России в США Анатолий Антонов увидел в возможных поставках ракетных систем риск эскалации конфликта. Как указал глава дипмиссии, есть вероятность, что эти вооружения разместят у российских границ и украинцы смогут наносить удары по территории России. Он назвал такую ситуацию неприемлемой.
Американская самоходная РСЗО M270, принятая на вооружение нескольких стран НАТО, способна выпустить до 12 тактических ракет менее чем за 60 секунд, а точность ее стрельбы сохраняется во всех режимах, так как за перенацеливанием после каждого выстрела следит компьютер. В зависимости от используемых боеприпасов M270 может поражать цели на расстоянии до 300 км. Экипаж такой установки составляет три человека, на марше она развивает скорость до 64 км/ч.