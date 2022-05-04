Bloomberg узнал о планах запретить передачу недвижимости россиянам в ЕС

Агентство сообщает, что Еврокомиссия планирует в рамках шестого пакета санкций приостановить все сделки с недвижимостью россиян и российских юрлиц, а также запретить передачу прав собственности на объекты недвижимости

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Еврокомиссия планирует приостановить все сделки россиян и российских компаний с недвижимостью в Евросоюзе, а также запретить передачу им прав собственности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.

Данная мера, отмечает издание, будет включена в шестой пакет санкций против России, принять который ЕС намерен в ближайшее время. Запрет будет касаться недвижимого имущества, находящегося на территории Евросоюза.

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