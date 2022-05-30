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Политика ,  
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Глава ЕК усомнилась в согласовании нефтяного эмбарго за 48 часов

Все пункты шестого пакета санкций ЕС против России согласованы, кроме нефтяного эмбарго, этот вопрос вряд ли решится в ближайшие 48 часов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Евросоюз пришел к согласию по всем пунктам шестого пакета санкций против России, кроме эмбарго на поставки нефти по трубопроводам, решение по этому вопросу вряд ли будет достигнуто на внеочередном саммите Еврокомиссии, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, прибыв на заседание. Трансляция доступна на сайте ЕС.

«Мы фактически решили все вопросы, кроме поставок сырой нефти по трубопроводу, здесь обсуждения продолжаются. Я не ожидаю, что мы примем решение в ближайшие 48 часов, но [придем к этому] после», — сказала она.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова
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