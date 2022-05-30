Лидер итальянской «Лиги» планировал представить Москве план по Украине

Лидер итальянской «Лиги» планировал во время визита в Москву представить план по Украине

Лидер итальянской «Лиги» Сальвини, побывавший в Крыму после его присоединения, планировал посетить Москву и предоставить мирный план по Украине. Однако поездку пришлось отложить, после того как информация о ней утекла в газеты

Маттео Сальвини (Фото: Massimo Di Vita / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер итальянской правой партии «Лига», входящей в правящую коалицию, член сената Маттео Сальвини планировал во время визита в Москву предложить российским властям план по мирному урегулированию на Украине, сообщил Corriere della Sera Антонио Капуано, бывший парламентарий от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», которого издание называет «дипломатическим советником» Сальвини.

По словам Капуано, план Сальвини состоял из четырех пунктов:

проведение мирных переговоров на нейтральной площадке, в частности, предлагался Ватикан;

выдвижение Италии, Германии и Франции в качестве гарантов соглашения;

прекращение огня с возможностью свободного прохода для судов, перевозящих зерно и гуманитарную помощь;

поездка в Москву и Киев «высокопоставленного морального авторитета».

Говоря о последнем пункте, Капуано отметил, что Сальвини недавно посетил Ватикан, где встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

По словам «советника», к поездке в Москву уже все было готово, но информация о ней утекла в прессу. «Ему [Сальвини] не требовалось ничьего одобрения для запуска своей мирной инициативы, но теперь, когда вся проделанная работа попала в открытый доступ, он считает правильным, чтобы каждый мог ознакомиться с планом и дать соответствующие оценки», — пояснил Капуано.

Сальвини — один из лидеров «Лиги». В 2018–2019 годах он был министром внутренних дел Италии и заместителем премьер-министра.

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В отношении «Лиги» в Италии в 2019 году начали расследовать дело о финансировании Россией. Поводом стал материал BuzzFeed о переговорах между представителями партии и некими высокопоставленными россиянами. Сам Сальвини посещал Крым после его присоединения к России и в 2014-м называл санкции против страны «идиотской мерой, которая обойдется Италии в €5 млрд».

План Сальвини по Украине не первый, который разработали в Италии. Ранее план передал итальянский МИД. Как сообщала La Repubblica, он также содержал четыре пункта:

прекращение огня;

переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в Евросоюз, но неприсоединение к НАТО;

соглашение Украины и России по Крыму, согласно которому «спорные территории» получат полную автономию и право самим обеспечивать свою безопасность, но суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, за которым последует вывод российских войск с Украины.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев этот план раскритиковал. По его словам, предложения Рима можно считать «дешевым прожектерством» и «бредом». Как отметил Медведев, итальянский план не предусматривает основных интересов России, а предложение «автономии Крыма» — «прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны».

В Кремле утверждали, что не получали документ от Италии. А в МИДе отметили, что Россия не будет «хвататься» за любой план по Украине.