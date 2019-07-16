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Apple $230 (+12,82%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,61%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Политика ,  
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Ездивший в Крым глава МВД Италии заявил об угрозах украинских радикалов

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что задержанная в стране группа радикалов — воевавшие на Украине неонацисты, которые хотели убить его. Об этом пишет местное агентство Ansa.

По словам Сальвини, он получил эту информацию от спецслужб. «Это была одна из многих угроз жизни, которые я получаю каждый день», — отметил министр.

15 июля Государственная полиция Италии отчиталась, что в ходе спецоперации на севере страны обнаружила у задержанной группы воевавших в Донбассе на стороне Киева экстремистов арсенал оружия, в том числе ракету «воздух — воздух». При этом отмечалось, что среди задержанных — два гражданина Италии и Швейцарии, которые пытались продать ракету. У экстремистов нашли нацистскую символику и, в частности, портрет Адольфа Гитлера.

Украинские СМИ называют Сальвини «пророссийским политиком». В частности, Сальвини ездил в Крым, который считает «исторически российским». Полуостров он посетил в октябре 2014 года, вскоре после присоединения региона к России.

В Италии в отношении его партии «Лига Севера» открыто расследование о возможном финансировании со стороны России.

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В Италии у воевавших в Донбассе экстремистов нашли ракету «воздух-воздух»

Теги: Италия, покушение, Неонацист
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