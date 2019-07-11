В Италии начали расследовать дело о финансировании партии «Лига» Россией

Прокуратура Милана начала расследование после того как BuzzFeed опубликовал материал о переговорах между представителями партии «Лига» и некими высокопоставленными россиянами, написал журналист издания Альберто Нарделли в своем Twitter.

11 июля президент ассоциации «Ломбардия — Россия» и бывший секретарь вице-премьера Италии Джанлука Савоини опроверг сообщения о финансировании Россией итальянской партии. «Конкретный факт, что «Лига» никогда не брала ни копейки у России. <...> Была открытая встреча Сальвини, организованная предпринимателями, и ничего другого», — утверждал Савоини.

Маттео Сальвини, вице-премьер Италии, накануне также опровергал данные о финансировании со стороны России. «Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — говорил он.