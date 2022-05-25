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Песков назвал «очень важной» позицию Медведева по мирному плану Италии

Дмитрий Медведев назвал план Италии по мирному урегулированию конфликта на Украине «дешевым прожектерством», указав, что он не учитывает интересов России. Кремль отказался комментировать этот план до получения официальных данных
Фото: Michael Probst / AP
Фото: Michael Probst / AP

Позиция зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева по плану мирного урегулирования конфликта на Украине очень важная, но Москва не будет комментировать это предложение до получения официальной информации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, это очень важная позиция, да. Но я хочу справедливости ради сказать, что мы, разумеется, видели, читали и слышали параметры плана, которые транслировались в СМИ, но формулировки сами мы еще не получали. Нужно, конечно, посмотреть пристально на то, что придет официально», — сказал Песков, отвечая на вопрос, отражает ли точка зрения Медведева позицию Кремля.

Кремль не получал итальянский план по урегулированию на Украине
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Накануне зампред Совбеза раскритиковал предложенный Италией поэтапный план по мирному урегулированию ситуации на Украине. В частности, на предложение о нейтральном статусе и вхождении Украины в ЕС Медведев ответил, что «все это вранье». Предложение об автономии Донбасса в составе этой страны он назвал «явным бредом» и «дешевым прожектерством», а об автономии Крыма — оскорблением в адрес России.

«Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо… Впрочем, сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран», — заключил Медведев.

В Кремле, в свою очередь, говорили, что не получали предложения Италии и надеются, что они будут доведены по дипканалам в ближайшее время.

Власти Италии предложили план урегулирования конфликта на Украине
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

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Итальянский МИД сообщил о передаче плана по урегулированию на Украине генсеку ООН Антониу Гутерришу в середине мая. «Предлагаемые действия включают перспективы урегулирования конфликта за счет скоординированных действий на мировом уровне для быстрого достижения прекращения огня и восстановления политического и экономического баланса», — указал заместитель министра Манлио Ди Стефано.

Спустя три дня получение плана подтвердили в российском МИДе. По словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, оценку инициативам Рима министерство даст после изучения. Официально итальянские предложения не публиковались.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Полина Мартынова
Дмитрий Песков Дмитрий Медведев мирное урегулирование Италия
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