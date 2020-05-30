СМИ узнали о «горячем» споре Трампа и Меркель из-за «Северного потока-2»

Разногласия возникли в ходе телефонного разговора двух лидеров. Ранее Меркель выступала против санкций США, введенных в отношении операторов газопровода

Между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе телефонного разговора на этой неделе возникли «горячие разногласия» из-за строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Причину и суть спора источник издания не уточнил. Лидеры также поспорили о НАТО и отношениях с Китаем, уточнило издание.

«Северный поток-2» — газопровод, который будет экспортировать газ из России в Европу. ОН начинается в Ленинградской области, проходит по дну Балтийского моря и заканчивается в Германии. Оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG, которую учредил «Газпром».

В декабре 2019 года строительство затормозилось из-за санкций, которые ввели США. Тогда Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором, кроме прочего, были подписаны ограничения, предусмотренные в отношении операторов строительства. Они включали блокировку американских активов, запрет на операции с теми, кто вошел в санкционный список, а также запрет на въезд в США.