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Бизнес ,  
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Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт

Трубоукладчик «Академик Черский», принадлежащий «дочке» «Газпрома» ООО «Газпром флот», вернулось в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные портала VesselFinder.

Накануне утром судно вышло из порта Мукран и остановилось на якорной стоянке близ порта Засниц.

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое задействовали для завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

В феврале 2020 года судно вышло из порта Находки и к началу мая добралось до Мукрана, где располагается логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

В конце 2019 года швейцарская Allseas вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море.

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Экономика
Фото: J.Koehler / Global Look Press

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

Против строительства газопровода выступил ряд европейских стран, а также Украина и США, которые ввели санкции против  подрядчиков проекта.

Теги: «Северный поток – 2», «Газпром», Германия
Материалы по теме
Судно — трубоукладчик «Северного потока-2» направилось к складу с трубами
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно вышло из порта в Германии
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