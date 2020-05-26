Посол США сообщил об обсуждении новых санкций против «Северного потока-2»

По словам посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, и республиканцы, и демократы с одобрением отнеслись к идее новых санкций против газопровода. Газета Handelsblatt пишет, что ограничения могут ввести и против покупателей газа

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Американские власти с одобрением относятся к дальнейшим санкциям против проекта российского газопровода «Северный поток -2», который будет поставлять топливо в Германию. Об этом посол США в ФРГ Ричард Гренелл сообщил немецкой газете Handelsblatt.

Он сказал изданию, что на прошлой неделе встречался с американскими сенаторами и законодателями. По словам Гренелла, новые санкции одобрили и Республиканская и Демократическая партии США. «Несмотря на предвыборную кампанию, законотворческий процесс может пройти быстро», — добавил Гренелл.

РБК направил запрос в «Газпром» и Nord Stream 2 AG.

Handelsblatt отмечает, что пока не ясно, что будут представлять собой новые санкции, однако американские власти надеются если не прекратить строительство газопровода, то не допустить его ввод в эксплуатацию. Газета добавляет, что Вашингтон рассматривает и санкции в отношении покупателей российского газа.