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Посол США сообщил об обсуждении новых санкций против «Северного потока-2»

По словам посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, и республиканцы, и демократы с одобрением отнеслись к идее новых санкций против газопровода. Газета Handelsblatt пишет, что ограничения могут ввести и против покупателей газа
Газпром GAZP ₽196,86 -0,35% Купить
Фото: J.Koehler / Global Look Press
Фото: J.Koehler / Global Look Press

Американские власти с одобрением относятся к дальнейшим санкциям против проекта российского газопровода «Северный поток -2», который будет поставлять топливо в Германию. Об этом посол США в ФРГ Ричард Гренелл сообщил немецкой газете Handelsblatt.

Он сказал изданию, что на прошлой неделе встречался с американскими сенаторами и законодателями. По словам Гренелла, новые санкции одобрили и Республиканская и Демократическая партии США. «Несмотря на предвыборную кампанию, законотворческий процесс может пройти быстро», — добавил Гренелл.

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Фото: Stefan Sauer / dpa / ТАСС

Handelsblatt отмечает, что пока не ясно, что будут представлять собой новые санкции, однако американские власти надеются если не прекратить строительство газопровода, то не допустить его ввод в эксплуатацию. Газета добавляет, что Вашингтон рассматривает и санкции в отношении покупателей российского газа.

В правительстве ФРГ с неодобрением отнеслись к этой идее. «Период, когда из-за пандемии коронавируса все страны мира оказались под огромным давлением, — не время для того, чтобы развертывать новый виток [конфликта] и запускать экстерриториальные, а также нарушающие права человека санкции», — сказала газете пресс-секретарь министра экономики ФРГ Петера Альтмайера.

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Фото: Stefan Sauer / DPA / picture-alliance / ТАСС

США ввели ограничения против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», в декабре 2019 года. Швейцарский подрядчик Allseas тогда приостановил работы по прокладке труб, опасаясь санкций. Министр энергетики Александр Новак говорил, что достроить «Северный поток» может судно «Академик Черский» (принадлежит «дочке» «Газпрома» ООО «Газпромфлот»). В начале мая оно подошло к месту, где остановилась прокладка труб.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Людмила Подобедова
Теги: санкции, США, «Газпром», Германия, «Северный поток-2»
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