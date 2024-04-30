Глава «Нафтогаза» попросил ЕС помочь в защите газовых хранилищ от ударов

Европа хранит газ на Украине, к тому же контракт на транзит российского газа пока действует, поэтому ЕС заинтересован в защите украинских газохранилищ от обстрелов, заявил глава «Нафтогаза»

Алексей Чернышев (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью Financial Times призвал страны Евросоюза помочь защитить украинские газохранилища от обстрелов, заявив, что это поспособствует снижению цен на газ на всем континенте.

По словам Чернышева, с учетом того, что украинская газотранспортная система хорошо интегрирована в европейскую инфраструктуру, ЕС заинтересован в том, чтобы обеспечить защиту объектов для хранения, транспортировки и производства газа в стране. Через территорию Украины все еще идет транзит российского газа в Европу (контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает в конце 2024 года, в Киеве заявляли, что рассмотрят его продление в случае запроса со стороны ЕС), кроме того, европейские компании держат запасы газа в хранилищах на западе страны. В 2023 году они держали на Украине около 2,5 млрд куб. м газа, а в этом показатель может вырасти до 4 млрд куб. м, считает «Нафтогаз». Компания предлагает иностранным трейдерам до 10 млрд куб. м мощностей подземных хранилищ.

Чернышев сообщил, что за последние месяцы газохранилища на западе Украины несколько раз подвергались атакам. Повреждения получили только наземные объекты, а резервуары под землей, которые могут находиться на глубине до 3 км, остались нетронуты. Технически объекты готовы к работе, поврежденное оборудование на поверхности удалось отремонтировать, и «Нафтогаз» выполняет свои обязательства перед клиентами, добавил глава компании.

По словам Чернышева, новый пакет помощи США поможет Киеву защитить инфраструктурные объекты, но в дальнейшем украинской стороне потребуется «очень большое количество средств ПВО». «Мы можем оказаться в ситуации, когда нам все равно понадобится больше противовоздушной обороны, и страны ЕС, конечно, должны сыграть решающую роль в предоставлении помощи», — уверен он. Власти России осуждают Запад за поставки оружия Украине и заявляют, что это не изменит ход военных действий.

Российское Минобороны в марте и апреле несколько раз отчитывалось о нанесении массированных и групповых ударов по энергетике Украины. Украинские власти сообщали о повреждениях крупных энергообъектов, например ДнепроГЭС и крупных электростанций в других регионах. Президент Владимир Путин заявил 11 апреля, что Россия отвечала на удары по объектам на ее территории.