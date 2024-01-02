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Экономика ,  
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FT раскрыла роль украинских хранилищ в сдерживании цен на газ в Европе

FT: газовые хранилища на Украине помогают ЕС избежать энергетического кризиса
Европейские компании ускорили закачку газа зимой из своих запасов на территории Украины, что позволило использовать лишь относительно небольшие объемы топлива из хранилищ в самом ЕС и таким образом сдержать цены, пишет газета
Фото: Alona Nikolaievych / Ukrinform / Global Look Press
Фото: Alona Nikolaievych / Ukrinform / Global Look Press

Газовые хранилища на Украине помогают Европе предотвратить дальнейшие энергетические кризисы; европейские компании ускорили закачку газа зимой из своих запасов на территории этой страны, где расположены крупнейшие в Европе хранилища, пишет газета Financial Times.

По словам аналитиков, это помогло энергетическим компаниям и трейдерам использовать лишь относительно небольшие объемы топлива из хранилищ в самом ЕС и таким образом сдержать цены на газ и обеспечить пополнение запасов на следующую зиму.

Уровень запасов в хранилищах Евросоюза остается на уровне почти 90% на конец декабря, это значительно выше среднего показателя за предыдущие пять лет, показали данные Gas Infrastructure Europe. Отбор газа из украинских хранилищ «определенно помог сохранить такой уровень запаса», отметила старший аналитик Rystad Energy Николин Бромандер.

«Украина этой зимой играет ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу», — отметила руководитель отдела ценообразования на газ в Европе независимого ценового агентства Argus Media Наташа Филдинг.

Закачка газа, хранящегося на Украине, «помогает Европе поддерживать внутренние запасы на высоком уровне, снижая риск истощения запасов во время продолжительных холодов в конце зимы», указала аналитик.

Страны Европы стали использовать Украину для хранения своего газа
Экономика
Фото:David Hecker / Getty Images

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К концу октября хранилища в ЕС, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), были заполнены на 99,24%, в некоторых странах — переполнены. Это вынудило европейские энергетические компании перенаправить излишки на Украину. Объемы, закачанные в ее хранилища, стали самыми высокими с начала военных действий в феврале 2022 года, отмечала FT.

В «Нафтогазе» уточняли, что в украинских подземных хранилищах (ПГХ) находится более 2 млрд куб. м газа, принадлежащего компаниям из Евросоюза. По данным GIE, ПГХ страны по состоянию на 30 октября были переполнены на 39,29%.

В декабре биржевые цены на газ в Европе снижались из-за теплой погоды, высокого уровня запасов газа в хранилищах и импорта в ЕС.

ЕС закачал на Украину 2 млрд куб. м газа на фоне переполненных хранилищ
Политика
Фото:Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

В ноябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что многие европейские страны, объявившие об отказе от российского газа, продолжают его получать. Россия транзитом через Украину прокачивает газ в австрийский хаб, откуда он дальше уходит в другие страны ЕС, говорил глава «Газпрома».

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Теги
Елена Чернышова
газохранилище ЕС Украина
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