 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Премьер Украины назвал условие продления транзита газа из России

Премьер Украины: Киев готов продлить транзит газа из России по запросу Евросоюза
Сюжет
Война санкций
«Газпром» GAZP ₽161,4 +0,04% Купить
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Киев готов продлить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — сказал он.

Шмыгаль также исключил прямые переговоры с Москвой и выразил готовность обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.

«Группа, объединение, консорциум... Это может быть Еврокомиссия, группа европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита», — уточнил Шмыгаль. При этом, по его словам, газотранспортная систему Украины готова функционировать и без транзита российского газа.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью «Укринформ» заявила, что ЕК не планирует контактировать с Россией для продолжения транзита, но будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа.

«Согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году. Мы интенсивно работаем, чтобы предоставить странами альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков, и одновременно — для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС», — приводит издание ее слова.

Материал дополняется

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Денис Шмыгаль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:22
Цены на новостройки в Москве в феврале снизились второй месяц подряд Недвижимость, 15:21
Маршруты поездов в Москву и обратно изменили из-за взрыва под Самарой Политика, 15:19
Рублеву вернули очки и $157 тыс. после дисквалификации на турнире в Дубае Спорт, 15:16
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гуево Политика, 15:16
Как будут работать биржи 8 марта: торговый календарь Инвестиции, 15:13
Премьер Украины назвал условие продления транзита газа из России Политика, 15:12
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 15:12
Голикова рассказала о сроках запуска анонсированных Путиным нацпроектов Политика, 15:07
Захарова призвала Германию взять на себя ответственность после утечки Политика, 15:02
Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах России Политика, 14:58
Минобороны сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams Политика, 14:58
Почему технологии не принесут всеобщее процветание — отвечают экономисты Pro, 14:56
Медведев счел невозможными переговоры с действующим руководством Украины Политика, 14:56