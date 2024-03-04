Премьер Украины назвал условие продления транзита газа из России

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Киев готов продлить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — сказал он.

Шмыгаль также исключил прямые переговоры с Москвой и выразил готовность обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами.

«Группа, объединение, консорциум... Это может быть Еврокомиссия, группа европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита», — уточнил Шмыгаль. При этом, по его словам, газотранспортная систему Украины готова функционировать и без транзита российского газа.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью «Укринформ» заявила, что ЕК не планирует контактировать с Россией для продолжения транзита, но будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа.

«Согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году. Мы интенсивно работаем, чтобы предоставить странами альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков, и одновременно — для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС», — приводит издание ее слова.

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