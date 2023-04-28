В Брянской области из-за удара дрона автомобиль получил повреждения

Украинский БПЛА ночью атаковал Суземский район Брянской области, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы», — написал он.

С начала военной операции на Украине, Брянская область регулярно подвергается обстрелам. Накануне в результате обстрела поселка Климово было нарушено энергоснабжение. Его восстановили спустя три с половиной часа. В результате обстрела никто не пострадал.