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В Брянской области из-за удара дрона автомобиль получил повреждения

Губернатор Богомаз: из-за удара дрона автомобиль получил повреждения

Украинский БПЛА ночью атаковал Суземский район Брянской области, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы», — написал он.

В Брянской области из-за удара дрона автомобиль получил повреждения
В Брянской области из-за удара дрона автомобиль получил повреждения

С начала военной операции на Украине, Брянская область регулярно подвергается обстрелам. Накануне в результате обстрела поселка Климово было нарушено энергоснабжение. Его восстановили спустя три с половиной часа. В результате обстрела никто не пострадал. 

Теги
Брянская область обстрел Военная операция на Украине Александр Богомаз
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