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Подозреваемого в нападении на села в Брянской области арестовали заочно

Суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в нападении в Брянской области Огурцова
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Огурцова, которого следствие считает одним из участником нападения на села в Брянской области, подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Огурцова арестовали на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции его в Россию либо с момента его задержания.

Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК).

Ранее МВД объявило в розыск Огурцова, а также еще двух подозреваемых в атаке в Брянской области — основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Кирилла Канахина. Капустин тоже заочно арестован.

Нападение на села Любечане и Сушаны, которые расположены в Климовском районе Брянской области примерно в 20 км друг от друга, произошло 2 марта. В результате погибли двое человек, а также ранен ребенок.

Ответственность за атаку взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны ВСУ. Основатель организации Денис Капустин сообщил The Financial Times, что все действия были согласованы с Киевом. Украинские власти свою причастность к нападению отрицают.

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Брянская область Басманный суд арест нападение новости
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