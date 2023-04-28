Медики сообщили о 19 раненных при обстреле Донецка

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После обстрела Донецка 19 местных жителей поступили в Республиканский травматологический центр (РТЦ), передает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на директора учреждения ДНР Андрея Боряка.

«РИА Новости» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) пишет о 17 пострадавших.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал о десяти пострадавших.

Днем 28 апреля украинские силы обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка из реактивных систем залпового огня. Снаряды попали в стадион «Олимпийский», Республиканский травматологический центр, автомобили у бывшего универсама «Украина», а также в Парк кованых фигур возле администрации города. В результате обстрела погибли семь человек, говорил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Все они, по его данным, погибли при попадании снаряда в маршрутное такси.

Этот обстрел Донецка был вторым за день. До этого Кулемзин писал, что под удар попал Ворошиловский район города. В результате обстрела один частный дом на улице Горького был полностью разрушен, во втором повреждения получила несущая стена. Также были повреждены электропровода на улице Челюскинцев.

Как сообщало ДАН, несколько снарядов попали в район Донецкого металлургического завода и торгового центра Green Plaza, кроме домов повреждения получили несколько автомобилей.