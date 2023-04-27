Брянский губернатор сообщил об отключении света в поселке из-за обстрела

Под обстрел попал поселок Климово Брянской области, в результате в населенном пункте нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество. На месте работают оперативные службы. После проведения всех необходимых мероприятий, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — написал он в телеграм-канале.

Информации о пострадавших и погибших в результате произошедшего глава региона не привел.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. Поселок Климово уже попадал под удар - 21 марта Богомаз заявил, что в результате обстрела с беспилотника повреждения получили пять жилых домов. Пострадавших не было, добавил он.

С 19 октября в граничащих с Украиной регионах, в том числе Брянской области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, с апреля прошлого года в области каждые 15 суток продлевали желтый (высокий) уровень террористической опасности, с февраля он стал бессрочным.