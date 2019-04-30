Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Последние недели своего президентства Петр Порошенко намерен провести, добиваясь ужесточения антироссийских санкций. Продолжить эту работу он предлагает избранному следующим президентом Зеленскому

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.

Порошенко также официально поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах и выразил надежду, что новый президент продолжит евроинтеграционный курс, «который в полной мере отвечает национальным интересам Украины», отмечается в сообщении.

Ранее сегодня ЦИК Украины подвела официальные итоги выборов и объявила, что Зеленский будет следующим президентом страны. Согласно данным, ранее обнародованным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13,5 млн избирателей), действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (4,5 млн человек).

Порошенко также поблагодарил всех избирателей, которые отдали за него голоса.