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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Последние недели своего президентства Петр Порошенко намерен провести, добиваясь ужесточения антироссийских санкций. Продолжить эту работу он предлагает избранному следующим президентом Зеленскому
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости)

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.

Порошенко также официально поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах и выразил надежду, что новый президент продолжит евроинтеграционный курс, «который в полной мере отвечает национальным интересам Украины», отмечается в сообщении.

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Ранее сегодня ЦИК Украины подвела официальные итоги выборов и объявила, что Зеленский будет следующим президентом страны. Согласно данным, ранее обнародованным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13,5 млн избирателей), действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (4,5 млн человек).

Порошенко также поблагодарил всех избирателей, которые отдали за него голоса.

«Но теперь мы, все украинцы, все вместе общими усилиями не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом на Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента», — сказал Порошенко в своем видеообращении, также опубликованном на официальном сайте президента Украины.

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По словам Порошенко, Россия «заслуживает существенного ужесточения санкций». «Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий», — пообещал президент Украины, отметив, что продолжить эту работу придется Зеленскому. «Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Соперничество на выборах осталось в прошлом», — подчеркнул Порошенко.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, антироссийские санкции
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