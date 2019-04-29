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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Порошенко предостерег Зеленского от «несогласованной» встречи с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко предупредил Владимира Зеленского, что он разрушит сотрудничество с мировым сообществом, если встретится с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с «международными партнерами Украины». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если ты поедешь на встречу с Путинным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет — ты ее разрушишь», — сказал он во Львове.

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Порошенко добавил, что если это произойдет, то Зеленскому ничего не останется, кроме как «встать на колени и признать капитуляцию». Он заявил, что этого нельзя допустить. Президент отметил, что если «кому-то нужен совет», он готов его предоставить.

Ранее в апреле Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Путиным, чтобы обсудить «новые условия сосуществования» Украины и России. При этом избранный президент добавил, что не следует разговаривать с Украиной и ее жителями на языке «угроз» и «военного и экономического давления».

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В штабе Зеленского посоветовали не встречаться с Путиным «один на один», а привлечь для этого «мощные страны». Член команды избранного украинского лидера, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин отметил, что не верит, что президент России может дать Киеву гарантии. По его словам, к переговорам можно привлечь США и Великобританию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что в понимании подходов Зеленского к политике много «белых пятен».

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Владимир Путин
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