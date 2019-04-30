СМИ посчитали выданные Порошенко россиянам украинские паспорта

Президент Украины Петр Порошенко, раскритиковавший идею победителя президентских выборов Владимира Зеленского выдавать паспорта россиянам, за два года выдал паспорта более чем 180 гражданам России, пишут «Украинские новости».

Согласно данным, предоставленным агентству администрацией президента Украины, в 2018 году украинские паспорта получили 126 россиян, а в 2017 году — 55.

Накануне Порошенко заявил, что нельзя предлагать россиянам получить украинское гражданство. «Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет россиянам давать украинское гражданство», — сказал Порошенко. Он подчеркнул, что украинский паспорт — это «высокая честь». Так Порошенко прокомментировал слова Зеленского, предложившего помогать с гражданством представителям всех народов, которые «страдают от авторитарных и коррумпированных режимов». Избранный президент говорил, что в первую очередь речь идет о россиянах, которые страдают «едва ли не больше всех».