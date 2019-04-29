Политика , 19:27
0
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами людям из окружения Порошенко
В команде победителя президентских выборов считают, что люди из ближнего круга уходящего президента сотрудничают с российскими СМИ для дискредитации Зеленского. Это может обернуться уголовными делами, говорится в сообщении
Команда победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявила, что за последние несколько дней люди из окружения уходящего главы государства Петра Порошенко сфабриковали «несколько откровенно лживых новостей» о Зеленском.
«Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины», — говорится в опубликованном в Facebook сообщении команды Зеленского.
Однако избранный президент Украины вернулся с отдыха на родину и «возвращается к делам». «Для некоторых они могут стать уголовными», — говорится в конце заявления.Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.