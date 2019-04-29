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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами людям из окружения Порошенко
В команде победителя президентских выборов считают, что люди из ближнего круга уходящего президента сотрудничают с российскими СМИ для дискредитации Зеленского. Это может обернуться уголовными делами, говорится в сообщении
Фото: Vadim Ghirda / AP

Команда победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявила, что за последние несколько дней люди из окружения уходящего главы государства Петра Порошенко сфабриковали «несколько откровенно лживых новостей» о Зеленском.

«Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины», — говорится в опубликованном в Facebook сообщении команды Зеленского.

Однако избранный президент Украины вернулся с отдыха на родину и «возвращается к делам». «Для некоторых они могут стать уголовными», — говорится в конце заявления.

Материал дополняется.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, фейковые новости
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