Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами людям из окружения Порошенко

В команде победителя президентских выборов считают, что люди из ближнего круга уходящего президента сотрудничают с российскими СМИ для дискредитации Зеленского. Это может обернуться уголовными делами, говорится в сообщении

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Команда победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявила, что за последние несколько дней люди из окружения уходящего главы государства Петра Порошенко сфабриковали «несколько откровенно лживых новостей» о Зеленском.

«Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины», — говорится в опубликованном в Facebook сообщении команды Зеленского.

Однако избранный президент Украины вернулся с отдыха на родину и «возвращается к делам». «Для некоторых они могут стать уголовными», — говорится в конце заявления.

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