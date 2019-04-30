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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Медведчук назвал Зеленскому последствия «примитивной политики» Порошенко
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук назвал украинские санкции против России «примитивной политикой» Петра Порошенко и посоветовал Владимиру Зеленскому не повторять ее
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В интервью телеканалу NewsOne Медведчук назвал санкции против России контрпродуктивными, а их последствия негативными для Украины. По его словам, Киев от них только теряет.

«Не дай Бог, если та власть, которая пришла, та команда, которая через несколько дней или недель, войдет в должностные кабинеты, будет исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко и команды: что главное - это усилить санкции, главное - это сделать так, чтобы эти санкции никогда не заканчивались, это будет означать крах. Крах в политике, крах в экономике, крах в социальной сфере», - сказал Медведчук.

Также политик посоветовал команде Зеленского избежать «прогибов перед Западом» и «внешнего управления». По его словам, это является «преступным курсом против Украины».

Прокомментировал Медведчук и предвыборное предложение Зеленского приступить к обмену в Донбассе по принципу «всех на всех». По его словам, он сам договаривался на эту тему, однако против выступил действующий президент страны Петр Порошенко. При этом Медведчук подчеркнул, что на данный момент важны не условия обмена, а возвращение украинских граждан домой.

В целом Медведчук критично отнесся к программе Зеленского. «Та программа, с которой господин Зеленский шел на выборы, является, на мой взгляд, виртуальной. Его комментарии, высказывания во время избирательной кампании не представляли полного представления или не давали полного представления», - сказал Медведчук.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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