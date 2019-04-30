В команде Зеленского пообещали нестандартно ответить противнику Украины

Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в интервью изданию «Апостроф» заявил, что Киев готов нанести удар «там, где вы его не ожидаете».

«Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями <...> Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете», — сказал он.

По словам Апаршин, у него существует несколько вариантов и он готов вложить деньги в «силы специальных операций».

Он подчеркнул, что до вступления Украины в НАТО, которое несомненно произойдет, он намерен повышать уровень безопасности страны. «Я буду держать войска в постоянной готовности», — заключил советник Зеленского.