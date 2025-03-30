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Военная операция на Украине ,  
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Страны Балтии увидели угрозу в прекращении огня на Украине

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Военная операция на Украине
Литва и Эстония выступили против передислокации войск НАТО для формирования «сил сдерживания» на Украине. Это подорвет безопасность восточного фланга альянса, считают они. Путин отвергал заявления об угрозе со стороны России
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Прекращение огня на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Балтии, заявили в разговоре с Financial Times министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене.

Певкур считает, что после прекращения боевых действий «Россия очень быстро перераспределит свои силы», это означает, «что уровень угрозы значительно и очень быстро возрастет». Аналогичного мнения придерживается Шакалене: «Давайте не будем питать никаких иллюзий. <...> Россия воспользуется этим временем после прекращения огня, чтобы нарастить свои военные возможности».

Власти России не раз отвергали заявления западных политиков о возможной угрозе нападения на страны НАТО, президент Владимир Путин называл их «чушью», «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров». Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы для стран Европы и рассчитывает, «что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации»

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Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Балтийские страны обеспокоены совместными военными учениями России и Белоруссии «Запад», которые пройдут в сентябре, пишет FT. В них примут участие 13 тыс. человек, сообщал Минск.

Министры обороны Литвы и Эстонии выступили против передислокации войск НАТО из своих стран для формирования европейских сил, которые могли бы направить на Украину для контроля за соблюдением режима прекращения огня и «сдерживания России» (подготовка «миссии сил сдерживания» обсуждалась на саммите в Париже на этой неделе). «Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО», — заявил Певкур. По словам министра, если военных, которые сейчас находятся в Эстонии, направят на Украину, «возникнут риски на границе» его страны.

Государства восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, отказались брать на себя обязательство по размещению войск на Украине в ущерб собственной безопасности, пишет FT. Эстония также возражала против планов Лондона передислоцировать на украинскую территорию британских солдат, в задачу которых входит оборона стран Балтии. В Литве дислоцированы военнослужащие из Германии, а в Латвии — многонациональная бригада НАТО, которую возглавляет Канада.

Украине в рамках мирного соглашения нужно, чтобы Запад разместил 100 тыс. миротворцев, говорил президент Владимир Зеленский. Российские власти считают неприемлемой отправку в соседнюю страну миротворцев из государств НАТО. При этом в МИДе допускают, что в будущем Россия согласится обсудить размещение на Украине «гражданской миссии», которая бы следила за соблюдением условий мира.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
страны Балтии Эстония Литва Украина Военная операция на Украине НАТО
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