МИД допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Контроль за соблюдением условий мира могла бы осуществлять «гражданская миссия», заявил замглавы МИДа. Он назвал абсурдным обсуждение ввода миротворцев из стран НАТО

Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Обсуждение использования миротворцев в российско-украинском конфликте является попыткой «поставить телегу впереди лошади», поскольку любое международное сопровождение может обсуждаться лишь после выработки соглашения сторон. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью «Известиям».

«И если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха», — сказал Грушко.

Замминистра считает идею ввода миротворцев НАТО «абсолютно неуместной и абсурдной». Он предупредил, что Москву не будет интересовать, «под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины», — как национальный контингент, либо миссия ЕС или НАТО. Со слов Грушко, в любом случае они там появятся «со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта».

США поддерживают идею ввода европейских миротворцев для контроля над соблюдением потенциального перемирия. Президент Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в феврале рассказал, что тот не возражает против размещения европейского контингента.

Однако в Кремле его слова не подтвердили и сослались на заявление главы МИД Сергея Лаврова, который называл такой сценарий неприемлемым.

Власти Украины оценивают количество миротворцев, которые необходимы для выполенения поставленной задачи, в 100 тыс. По сведениям The Times, европейские страны обсуждают отправку 10 тыс. миротворцев. «Это будут значительные силы со значительным числом стран, предоставляющих войска, и гораздо более многочисленной группой, вносящей свой вклад другими способами», — рассказал источник британской газеты.