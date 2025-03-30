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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп исключил увольнения из-за чата с обсуждением ударов по Йемену

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп заявил, что не будет увольнять чиновников из-за «фейковых новостей» и «охоты на ведьм». Так он назвал публикации об утечке данных из-за добавления в закрытый чат журналиста. Трамп отметил, что все еще доверяет Уолтцу
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что не собирается увольнять чиновников из-за того, что в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам, случайно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — сказал Трамп.

Глава государства положительно ответил на вопрос, доверяет ли он по-прежнему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и шефу Пентагона Питу Хегсету, которые были участниками чата и делились там деталями атак.

«Я думаю, что это просто охота на ведьм, и фейковые новости, такие как вы, постоянно говорят об этом, но это просто охота на ведьм, и об этом не следует говорить, — подчеркнул Трамп. — У нас был чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить, — это чепуха. Это фальшивые новости».

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Голдберг рассказал, что его случайно включили в чат, где обсуждалась атака на хуситов, 24 марта. В этом чате были 18 человек, среди которых Уолтц, Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома.

Советник по нацбезопасности взял на себя ответственность за произошедшее, однако отметил, что не был знаком с Голдбергом и не имел его контактов. По словам Уолтца, главред Atlantic попал в чат под чужим именем.

Трамп заявил, что Уолтц извлек урок из этого инцидента, и назвал его «хорошим человеком». Президент допустил, что причиной утечки информации из закрытого чата могла стать неисправность Signal.

NBC сообщал, что глава государства был разочарован своим советником. По данным газеты Politico, Трамп был «взбешен» не столько из-за утечки, сколько из-за того, что у Уолтца был контакт Голдберга: у президента США конфликт с The Atlantic еще со времен первого срока. Politico писала, что в Белом доме начали обсуждать отставку Уолтца.

По информации издания, на частной встрече вечером 26 марта Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор по кадрам Белого дома Серхио Гор предлагали Трампу уволить Уолтца, поскольку скандал с утечкой данных поставил Белый дом в неловкое положение. Президент признал, что тот «облажался», но решил не увольнять его, пишет газета. «Они не хотят давать прессе скальп», — пояснил один из источников Politico.

The Wall Street Journal сообщила, что Израиль в частном порядке выразил недовольство утечкой, поскольку в чате обсуждались в том числе последствия атак, информацию о которых предоставили источники израильской стороны. The Atlantic опубликовала некоторые сообщения Уолтца и Хегсета.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Майк Уолтц Пит Хегсет увольнение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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