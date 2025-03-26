 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

The Atlantic опубликовал новые скриншоты из чата команды Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Война с хуситами
Хегсет отправил сообщение о вылете истребителей за 31 минуту до начала их миссии против хуситов, а Уолтц раскрыл подробности об уничтоженной цели, следует из скриншотов The Atlantic, чей главред случайно попал в этот чат

Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic

В день атаки США на йеменских хуситов 15 марта обсуждение в чате в мессенджере Signal с участием высокопоставленных членов американского правительства «перешло в практическую плоскость», пишет журнал The Atlantic. Главреда издания Джеффри Голдберга туда добавили случайно.

Согласно опубликованным скриншотам из чата, глава Пентагона Пит Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала их миссии и за два часа до запланированного срока уничтожения цели.

Позднее советник по нацбезопасности Майк Уолтц подробно рассказал в чате о результатах атаки. «Первая цель — их главный специалист по ракетам — мы точно установили, что он вошел в здание, где живет его девушка, и оно обрушилось», — следует из скриншота.

Хегсет, в свою очередь, отправил сообщение следующего содержания: «Отличная работа, все. Сегодня вечером еще несколько ударов, полный отчет будет завтра. Но все по плану, по целям, и пока все хорошо».

Главред The Atlantic обвинил Хегсета во лжи о военном планировании в чате
Политика
Пит&nbsp;Хегсет

Как отмечает The Atlantic, причина попадания Голдберга в этот чат остается неизвестной. Пригласивший его Уолтц накануне заявил, что выясняет, «как, черт возьми, он попал в это место».

Голдберг рассказал о том, что его по ошибке добавили в чат с обсуждением плана операции США против хуситов 24 марта. В чате были 18 человек, среди которых Уолтц, Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома. Глава Пентагона опроверг сведения об отправке военных планов в этом чате. Советник по нацбезопасности взял на себя ответственность за произошедшее, однако отметил, что не был знаком с Голдбергом и не имел его контактов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Уолтц извлек урок из этого инцидента. В Белом доме начали обсуждать его отставку, писала Politico.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Йемен США Дональд Трамп утечка
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Тим Уолц фото
Тим Уолц
политик, губернатор Миннесоты
6 апреля 1964 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Уолтц объяснил, как журналист попал в закрытый чат об атаке США на Йемен
Политика
Командующий ВМС хуситов получил ранения при ударах США по базе в Йемене
Политика
В Йемене число погибших в результате авиаударов США возросло до 31
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Патрушев назвал ледоколы проблемой США в освоении АрктикиПолитика, 18:33
Новак заявил о «значительном» ущербе ГИС «Суджа» от взрываПолитика, 18:30
Хуснуллин назвал главные риски для стройотраслиНедвижимость, 18:29
The Atlantic опубликовал новые скриншоты из чата команды ТрампаПолитика, 18:18
ГД одобрила в первом чтении сокращение сроков по заявлениям на маткапиталНедвижимость, 18:17
В столичных автобусах забыли садового гнома, кактус и мультиваркуГород, 18:14
В Ставрополе во время футбольного турнира отравились восемь подростковОбщество, 18:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Британский университет оштрафовали за нарушение свободы словаОбщество, 18:00
Большие возможности: как Павелецкая превращается в новый популярный районСтиль, 17:55
Okko будет транслировать бундеслигу со следующего сезона вместо «Матч ТВ»Спорт, 17:54
Путин отменил передачу «дочки» Ariston в управление структуре «Газпрома»Бизнес, 17:49
Новак сообщил о продолжении атак ВСУ на российские энергообъектыПолитика, 17:44
ГД рассмотрела запрет на раннее взыскание долгов по ипотеке по наследствуНедвижимость, 17:42
Форвард «Авангарда» первым в истории КХЛ сыграл в плей-офф в 16 сезонахСпорт, 17:41