The Atlantic опубликовал новые скриншоты из чата команды Трампа

Хегсет отправил сообщение о вылете истребителей за 31 минуту до начала их миссии против хуситов, а Уолтц раскрыл подробности об уничтоженной цели, следует из скриншотов The Atlantic, чей главред случайно попал в этот чат

Фото: The Atlantic Фото: The Atlantic Фото: The Atlantic Фото: The Atlantic

В день атаки США на йеменских хуситов 15 марта обсуждение в чате в мессенджере Signal с участием высокопоставленных членов американского правительства «перешло в практическую плоскость», пишет журнал The Atlantic. Главреда издания Джеффри Голдберга туда добавили случайно.

Согласно опубликованным скриншотам из чата, глава Пентагона Пит Хегсет отправил информацию о вылете американских истребителей F-18 за 31 минуту до начала их миссии и за два часа до запланированного срока уничтожения цели.

Позднее советник по нацбезопасности Майк Уолтц подробно рассказал в чате о результатах атаки. «Первая цель — их главный специалист по ракетам — мы точно установили, что он вошел в здание, где живет его девушка, и оно обрушилось», — следует из скриншота.

Хегсет, в свою очередь, отправил сообщение следующего содержания: «Отличная работа, все. Сегодня вечером еще несколько ударов, полный отчет будет завтра. Но все по плану, по целям, и пока все хорошо».

Как отмечает The Atlantic, причина попадания Голдберга в этот чат остается неизвестной. Пригласивший его Уолтц накануне заявил, что выясняет, «как, черт возьми, он попал в это место».

Голдберг рассказал о том, что его по ошибке добавили в чат с обсуждением плана операции США против хуситов 24 марта. В чате были 18 человек, среди которых Уолтц, Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома. Глава Пентагона опроверг сведения об отправке военных планов в этом чате. Советник по нацбезопасности взял на себя ответственность за произошедшее, однако отметил, что не был знаком с Голдбергом и не имел его контактов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Уолтц извлек урок из этого инцидента. В Белом доме начали обсуждать его отставку, писала Politico.