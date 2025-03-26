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Политика ,  
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Politico узнала, что разозлило Трампа в истории с утечкой из чата

Politico: Трамп был взбешен наличием у Уолтца номера попавшего в чат журналиста
После того как главред The Atlantic рассказал о попадании в закрытый чат, Трамп публично поддержал Уолтца. Однако президента «взбесило», что у его советника был сохранен номер журналиста, пишет Politico
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп был в ярости не из-за утечки информации из чата, где обсуждались атаки на Йемен, а из-за того, что у его советника по нацбезопасности Майка Уолтца был сохранен номер главреда The Atlantic. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что Уолтц по ошибке добавил его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы операции против йеменских хуситов. В чате были 18 человек, среди которых Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и др.

Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic
Фото: The Atlantic

Хотя публично Трамп поддержал Уолтца, заявив, что его советник по нацбезопасности извлек урок из инцидента с журналистом, на самом деле президент «был взбешен», говорят источники Politico. Основная претензия Трампа заключалась в том, что в телефоне Уолтца был сохранен контакт главреда The Atlantic, уточнили собеседники издания.

Уолтц утверждал, что лично никогда не был знаком с Голдбергом и контактов журналиста у него никогда не было. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

Хегсет опроверг отправку планов по атаке США на хуситов в чате в Signal
Политика
Пит Хегсет

По словам источника Politico, инцидент обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа. Ранее газета писала, что в Белом доме обсуждают его отставку. Однако сам президент «не был расстроен», поскольку операция против хуситов прошла успешно, говорят собеседники.

Утечка, хотя и случайная, стала еще более проблематичной для Уолтца из-за давней ненависти Трампа к журналу The Atlantic, отмечает газета. The Atlantic был одним из первых СМИ, которое призвало к импичменту Трампа в его первый президентский срок.

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Теги
Персоны
Милена Костерева
Дональд Трамп Майк Уолтц утечка мессенджер
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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