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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Politico узнало о предложении Вэнса Трампу уволить Уолтца из-за чата

Politico: Вэнс и другие чиновники предлагали Трампу уволить Уолтца из-за чата
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Вице-президент Вэнс, глава аппарата Белого дома Уайлс и директор по кадрам Гор на частной встрече решили, что, возможно, пришло время указать Уолтцу на дверь из-за скандала с чатом в мессенджере Signal, пишет издание

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор по кадрам Белого дома Серхио Гор предлагали президенту Дональду Трампу уволить советника по национальной безопасности Майка Уолтца из-за скандала с чатом в мессенджере Signal, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, добавление главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат высокопоставленных чиновников администрации Трампа, в котором обсуждались детали операции против хуситов в Йемене, поставило Белый дом в неловкое положение. Чиновники на частной встрече в среду вечером решили, что, возможно, пришло время «указать на дверь» советнику, добавившему журналиста в чат.

Американский лидер согласился, что Уолтц «облажался», но, по словам собеседников, в конечном итоге решил не увольнять его. «Они не хотят давать прессе скальп»,
— пояснил один из источников.

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Однако, по мнению собеседников, в администрации могут просто ждать подходящего момента, чтобы отстранить советника. «Они пока будут держать его, но через пару недель он уйдет», — предположил один из источников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца».

Как рассказал Голдберг, его случайно включили в чат, где обсуждалась атака на хуситов. В нем были 18 человек, среди которых Уолтц, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, Вэнс и другие чиновники.

Уолтц взял на себя ответственность за произошедшее, но утверждал, что не был знаком с журналистом и не имел его контактов. По словам советника, главред Atlantic попал в чат под чужим именем. NBC сообщал, что Трамп был разочарован Уолтцем.

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