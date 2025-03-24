Журналист случайно попал в закрытый чат для обсуждения ударов США

Рубио, Уолтц, Вэнс и Хегсет обсуждали в мессенджере планы крупных ударов по повстанцам в Йемене и случайно добавили журналиста, но этого не заметили. Эксперты сочли, что эти действия можно расценить как нарушение закона о шпионаже

Джеффри Голдберг (Фото: Jeffrey Goldberg / Getty Images)

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против йеменских хуситов. Об этом пишет само издание.

В чате собрались министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены Совета нацбезопасности США, всего — 18 человек. Журналист попал в чат 13 марта — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий.

«Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», — написал в чате Джей Ди Вэнс (США настаивают, что действия хуситов вредят в большей степени Европе). The Atlantic отмечает, что Вэнс публично не отходит от позиций Трампа, но в переписке усомнился в осведомленности президента: «Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешней политике в отношении Европы. Еще есть риск умеренного или сильного скачка цен на нефть. Я готов поддержать консенсус команды и оставить эти опасения при себе. Но есть веские аргументы в пользу того, чтобы отложить это на месяц».

Ему ответил глава Пентагона: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. Это [выглядит] ЖАЛКО. Но Майк прав, мы единственные на планете (со своей стороны), кто может это сделать. Больше никого и близко нет».

Белый дом затем подтвердил достоверность переписки.

Действия создателя чата Майка Уолтца могли нарушить несколько положений закона о шпионаже, который регулирует обращение с военной информацией, рассказали опрошенные изданием юристы. Эксперты пояснили, что приложение Signal не считается правительством подходящим для обмена секретной информацией. Если бы участники чата потеряли свои телефоны или их украли, потенциальный риск для национальной безопасности был бы серьезным.

США и Великобритания наносят удары по Йемену при поддержке международной коалиции с 12 января 2024 года. Американские власти 15 марта объявили о начале военной операции против хуситов, после чего по авианосцу USS Harry S. Truman было выпущено 18 ракет и дронов. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что любые новые атаки хуситов будут рассматриваться как удары со стороны Ирана.