Трамп заявил, что Уолтц «усвоил урок» после попадания журналиста в чат
Американский президент Дональд Трамп назвал «сбоем» ситуацию с добавлением главреда The Atlantic в чат с обсуждением плана ударов по Йемену, а своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца — хорошим человеком.
«Майк Уолтц усвоил урок, он хороший человек», — заявил NBC президент США.
Накануне главред The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что Уолтц по ошибке добавил его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы операции против йеменских хуситов. В чате были 18 участников, среди которых Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и др. Министр обороны США отрицал, что кто-то рассылал сообщения с военными планами через мессенджер.
Politico написало, что после этого в Белом доме начались активные дискуссии о будущем Уолтца и его возможной отставке. По данным источников издания, Белый дом «был шокирован произошедшим».
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