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Политика ,  
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Трамп заявил, что Уолтц «усвоил урок» после попадания журналиста в чат

Трамп заявил, что Уолтц усвоил урок после попадания журналиста в чат про удары
Трамп заявил, что его советник по нацбезопасности — хороший человек и извлек урок из инцидента с журналистом. Politico писало, что будущее Уолтца в Белом доме под вопросом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп назвал «сбоем» ситуацию с добавлением главреда The Atlantic в чат с обсуждением плана ударов по Йемену, а своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца — хорошим человеком.

«Майк Уолтц усвоил урок, он хороший человек», — заявил NBC президент США.

Накануне главред The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что Уолтц по ошибке добавил его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы операции против йеменских хуситов. В чате были 18 участников, среди которых Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и др. Министр обороны США отрицал, что кто-то рассылал сообщения с военными планами через мессенджер.

Журналист случайно попал в закрытый чат для обсуждения ударов США
Политика
Джеффри Голдберг

Politico написало, что после этого в Белом доме начались активные дискуссии о будущем Уолтца и его возможной отставке. По данным источников издания, Белый дом «был шокирован произошедшим».

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Дональд Трамп Майк Уолтц журналисты Йемен США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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